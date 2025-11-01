Elezioni regionali in Campania Auriemma M5S | In coalizione con De Luca non era la strada che sognavamo

La deputata campana sottolinea l'imbarazzo della coalizione con De Luca, ma confida in Fico: "Con lui si apre una nuova era". Critiche sulla gestione della sanità: "In 10 anni tante cose non hanno funzionato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Stasera alle 2230, in diretta su TvLuna, speciale sulle elezioni regionali, con Carlo Ceparano. - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Campania, Auriemma (M5S): “In coalizione con De Luca non era la strada che sognavamo” - La deputata campana sottolinea l'imbarazzo della coalizione con De Luca, ma confida in Fico: "Con lui si apre una nuova era" ... Secondo fanpage.it

Elezioni Regionali in Campania: ecco tutte le liste in campo - Scadono i termini per la presentazione delle liste per le lezioni regionali in Campania. Lo riporta infocilento.it

Regionali in Campania, Auriemma (M5S): «Politica e camorra, un intreccio intollerabile. Serve una rivoluzione etica vera» - Una decina di indagati, di cui alcuni sono amministratori locali e sono agli arresti domiciliari, accuse gravissime che vanno dal voto di scambio politico- Da ilmattino.it