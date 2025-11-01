Elezioni regionali Giuseppe Pagano apre il comitato elettorale
Nasce un nuovo spazio di partecipazione e dialogo sul territorio casertano. Lunedì 3 novembre 2025, alle ore 19:00, verrà inaugurato il comitato elettorale di Giuseppe Pagano, candidato al consiglio regionale nella lista Cirielli Presidente. L'appuntamento è in Corso Umberto I, a Macerata. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Elezioni Regionali 23 e 24 novembre 2025: Nomina scrutatori effettivi e supplenti - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Regionali in Campania: ecco tutte le liste in campo - Scadono i termini per la presentazione delle liste per le lezioni regionali in Campania. infocilento.it scrive
Elezioni regionali, 8 liste per Cirielli: tutti i candidati del centrodestra - liste centrodestra per le regionali in Campania 2025: Fdi, Fi, Lega, Noi Moderati, Cirielli Presidente, UDC, Pensionati e Consumatori e Dc ... Secondo internapoli.it
VERSO LE REGIONALI - L’ex candidato sindaco di Macerata Campania Pagano UFFICIALE nella lista Cirielli Presidente - La Passione per la politica e la voglia di impegnarmi per il nostro territorio, per la nostra Provincia, per la nostra ... casertafocus.net scrive