Ehi Verdi! Se avete idee parliamone dice il Circolo Matteotti

I Verdi stanno discutendo con il sindaco sulle condizioni per rimanere in maggioranza. Lo stanno facendo, secondo il Corriere, con una “cartellina plastificata” (pla-sti-fi-ca-ta, scandire bene) nella quale ci sono le condizioni per andare avanti. Dall’alto del loro 5 e qualcosa per cento delle amministrative, numero 3 eletti di cui uno – Carlo Monguzzi – pare più opposizione alla giunta che manco Fratelli d’Italia, hanno chiesto tutta una serie di cose, tra le quali la bocciatura di Anna Scavuzzo, vicesindaco, marca Pd riformista. La brillante iniziativa green, il cui senso è silurare possibili percorsi riformisti di questa e future giunte, ha generato però un documento, con tanto di slide, da parte del Circolo Matteotti: come dire che anche dal cemento spuntano i fiori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

