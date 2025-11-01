Arezzo, 1 nonvembre 2025 – Sarà Egidio Borri, maestro indiscusso dell’hairstyling italiano e partner Wella Professionals, uno dei grandi protagonisti del Wella Make It You Show, l’evento più atteso dell’anno dedicato alla creatività e all’innovazione nel mondo dell’acconciatura, in programma a Bologna il 2 novembre. Davanti a oltre mille hairstylist provenienti da tutta Italia, Borri porterà sul palco la sua inconfondibile visione di bellezza, fatta di ricerca, eleganza e personalizzazione, in uno spettacolo che promette di stupire per energia, stile e contenuti artistici. Con 50 anni di carriera, 10 saloni attivi e collaborazioni prestigiose a Roma, Lugano e Miami, Egidio Borri è una vera istituzione in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Egidio Borri, icona dell’hairstyling toscano protagonista del Wella Make It You Show