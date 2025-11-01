Educazione sessuale a scuola Bagarre tra Pd e meloniani

L'odg sull' educazione sessuale nelle scuole passa, ma Fratelli d'Italia lo boccia perché "va posto un limite all'introduzione precoce di un tema delicato come questo". E' scontro di vedute in consiglio comunale su un odg presentato a firma della consigliera comunale del Pd Caterina Tinti avente ad oggetto, appunto, "la promozione e il sostegno dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole". Nel presentare l'odg Tinti ha sottolineato l'importanza dell'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva sui banchi di scuola anche nelle scuole d'infanzia e primaria considerando che "la costruzione dell'identità di genere e la consapevolezza del proprio corpo si sviluppano infatti fin dai primi anni di vita attraverso esperienze di socializzazione, linguaggio, gioco e interazione con il contesto familiare e scolastico, come affermano la letteratura scientifica e le principali istituzioni e organizzazioni internazionali".

