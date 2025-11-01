Edouard Rigaud chi è il compagno di Caterina Murino

Riservato, elegante, lontano da ogni clamore: Edouard Rigaud è l’uomo che da anni accompagna Caterina Murino, attrice sarda dal fascino magnetico e dal talento riconosciuto a livello internazionale. La loro storia – iniziata nel 2016 – è nata sotto il segno della discrezione e così è proseguita fino alla nascita di Demetrio Tancredi, il bambino che hanno fortemente voluto e per il quale hanno lottato malgrado l’età non più favorevole da parte di entrambi. Chi è Edouard Rigaud. Caterina Murino, nata a Cagliari nel 1973, è ormai una presenza solida del cinema europeo. Dopo l’esordio televisivo nei primi anni Duemila, il grande pubblico l’ha conosciuta grazie a Casino Royale (2006), dove interpretava Solange Dimitrios, la prima Bond girl italiana dell’era Daniel Craig. 🔗 Leggi su Dilei.it

