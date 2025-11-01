Edmondo Cirielli | Userò i fondi Ue per creare occupazione

Il candidato del centrodestra in Campania: «Istituiremo il Reddito di promozione, percepibile solo se studi, ti formi, e poi lavori. Ovvero, l’opposto del sussidio grillino. Sosterrò i Comuni per assumere poliziotti e per videosorvegliare le aree sensibili». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Edmondo Cirielli: «Userò i fondi Ue per creare occupazione»

Scopri altri approfondimenti

Salerno. Il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli incontra gli elettori. "La sicurezza una delle nostre priorità. La Regione ha i fondi per sostenere Comuni e Polizie Locali. Non lasciamo i comuni da soli dinanzi all - facebook.com Vai su Facebook

Edmondo Cirielli lancia il reddito di “promozione” - Un po’ a sorpresa ieri Edmondo Cirielli lancia l’idea di un aiuto, tema caro al suo diretto ... Secondo ilmattino.it

Cirielli contro De Luca: «Fondi europei tagliati è colpa della Regione» - «La Regione è incapace», l'attacco arriva da Edmondo Cirielli nel giorno in cui palazzo Santa Lucia scrive ai ministri del Lavoro e degli Affari Europei per ... Lo riporta ilmattino.it

Regionali, Edmondo Cirielli a Benevento: “Campania allo sfascio, servono sviluppo equilibrato e sicurezza” - Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, ha partecipato oggi pomeriggio alla presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia, Mario Ferraro e Annalisa C ... ntr24.tv scrive