Edmondo Cirielli | Userò i fondi Ue per creare occupazione
Il candidato del centrodestra in Campania: «Istituiremo il Reddito di promozione, percepibile solo se studi, ti formi, e poi lavori. Ovvero, l’opposto del sussidio grillino. Sosterrò i Comuni per assumere poliziotti e per videosorvegliare le aree sensibili». 🔗 Leggi su Laverita.info
Scopri altri approfondimenti
Salerno. Il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli incontra gli elettori. "La sicurezza una delle nostre priorità. La Regione ha i fondi per sostenere Comuni e Polizie Locali. Non lasciamo i comuni da soli dinanzi all - facebook.com Vai su Facebook
Edmondo Cirielli lancia il reddito di “promozione” - Un po’ a sorpresa ieri Edmondo Cirielli lancia l’idea di un aiuto, tema caro al suo diretto ... Secondo ilmattino.it
Cirielli contro De Luca: «Fondi europei tagliati è colpa della Regione» - «La Regione è incapace», l'attacco arriva da Edmondo Cirielli nel giorno in cui palazzo Santa Lucia scrive ai ministri del Lavoro e degli Affari Europei per ... Lo riporta ilmattino.it
Regionali, Edmondo Cirielli a Benevento: “Campania allo sfascio, servono sviluppo equilibrato e sicurezza” - Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, ha partecipato oggi pomeriggio alla presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia, Mario Ferraro e Annalisa C ... ntr24.tv scrive