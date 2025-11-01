Edmondo Cirielli | Userò i fondi Ue per creare occupazione

Laverita.info | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato del centrodestra in Campania: «Istituiremo il Reddito di promozione, percepibile solo se studi, ti formi, e poi lavori. Ovvero, l’opposto del sussidio grillino. Sosterrò i Comuni per assumere poliziotti e per videosorvegliare le aree sensibili». 🔗 Leggi su Laverita.info

edmondo cirielli user242 i fondi ue per creare occupazione

© Laverita.info - Edmondo Cirielli: «Userò i fondi Ue per creare occupazione»

Scopri altri approfondimenti

edmondo cirielli user242 fondiEdmondo Cirielli lancia il reddito di “promozione” - Un po’ a sorpresa ieri Edmondo Cirielli lancia l’idea di un aiuto, tema caro al suo diretto ... Secondo ilmattino.it

edmondo cirielli user242 fondiCirielli contro De Luca: «Fondi europei tagliati è colpa della Regione» - «La Regione è incapace», l'attacco arriva da Edmondo Cirielli nel giorno in cui palazzo Santa Lucia scrive ai ministri del Lavoro e degli Affari Europei per ... Lo riporta ilmattino.it

edmondo cirielli user242 fondiRegionali, Edmondo Cirielli a Benevento: “Campania allo sfascio, servono sviluppo equilibrato e sicurezza” - Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, ha partecipato oggi pomeriggio alla presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia, Mario Ferraro e Annalisa C ... ntr24.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Edmondo Cirielli User242 Fondi