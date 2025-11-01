Ecomondo Off | una settimana di appuntamenti ‘fuori salone’ per parlare di transizione ecologica cultura del mare e paesaggio

Parte lunedì 3 novembre il fitto programma di Rimini Blue Lab per Ecomondo Off: un fitto calendario di appuntamenti tra attività per scuole, cittadini e visitatori, incontri, proiezioni, concerti, laboratori, visite guidate per promuovere la cultura della transizione ecologica, del mare e del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Radio 24 dedicherà una settimana di programmazione speciale, dall’1 all’8 novembre, a Ecomondo, l’evento internazionale dedicato ai settori della green e circular economy. Interviste, approfondimenti, dati. Per il palinsesto completo: - X Vai su X

Altri due eventi importanti a Rimini, la fiera del #Ciocciolato, chiamata #cioculeda che inizia domani e dura tutto il ponte dei morti e la Fiera di #Ecomondo, prossima settimana dal 04/11 al 07/11/2026. Io adoro il cioccolato e devo dire che mi perderei tra le - facebook.com Vai su Facebook

Rimini, Ecomondo Off: da lunedì al via una settimana di eventi ‘fuori salone’ - Lunedì 3 novembre parte il fitto programma di Rimini Blue Lab per Ecomondo Off: un ricco calendario di appuntamenti tra attività per scuole, cittadini e ... Segnala chiamamicitta.it

Ecomondo: importante appuntamento per la green, blue e circular economy - Arriva l'importante appuntamento di Ecomondo con nuove ricerche e innovazioni per affrontare la sempre più difficile e impegnativa sfida della transizione ecologica L'edizione 2025 di Ecomondo si pres ... Da ambienteambienti.com

Da Halloween a Ecomondo: si apre a Rimini un novembre pieno di eventi - Le mille iniziative previste per Halloween aprono le porte a un mese di novembre ricco di appuntamenti che spaziano dalle grandi fiere internazionali e i ... Secondo chiamamicitta.it