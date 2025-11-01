ecografia dal medico di base entro la fine del mese possibile in 49 ambulatori

Importante iniziativa dell’ Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo in collaborazione con Regione Lombardia e con il sostegno dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bergamo. Entro dicembre i bergamaschi potranno contare su un nuovo servizio, direttamente negli studi dei medici di famiglia: l’ ecografia "point of care", ovvero l’utilizzo dell’ecografo come strumento di supporto immediato alla visita clinica. Diversi gli obiettivi del progetto: portare la diagnostica di base più vicina ai cittadini, rafforzare la medicina territoriale, rendere più tempestiva e appropriata la valutazione clinica, migliorando la presa in carico dei pazienti e riducendo il ricorso non necessario alle strutture ospedaliere e ai Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

