Eclissi solare in Italia | quando tornerà il buio totale e le date da segnare

L’idea di vedere il giorno trasformarsi in crepuscolo in pochi minuti affascina da sempre. In Italia succede di rado: le eclissi totali visibili dal nostro Paese sono eventi a distanza di generazioni. La prossima occasione per il “buio totale” sopra il cielo italiano è una data storica: 3 settembre 2081. Quel giorno la fascia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Eclissi solare in Italia: quando tornerà il “buio totale” e le date da segnare

