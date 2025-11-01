Echi musicali di guerra e speranze di pace

Un concerto sui testi e le musiche della tradizione storico-musicale a cavallo fra le Guerre d'Indipendenza e le Grandi Guerre Mondiali del secolo scorso. la maggior parte dei brani sono legati alla storia della Croce Rossa Italiana ed alla su azione sui campi di battaglia, accanto alle.

