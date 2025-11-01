ecco stregami pisa in logge dei banchi un villaggio pauroso

Mostri, streghe, vampiri, scheletri ma soprattutto divertimento per giovani e giovanissimi. Con questo spirito si è presentata in città “ Stregami Pisa ”, evento che ha trasformato ieri sera le Logge dei Banchi in un villaggio dell’orrore tra decorazioni paurose, allestimenti da casa stregata e giochi macabri. Centinaia di persone, dai ragazzi alle famiglie con bambini, hanno invaso piazza XX Settembre per festeggiare la notte di Halloween in grande stile. Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune, Confcommercio e Pisamo. "Per la prima volta - sono state le parole del sindaco Michele Conti - il Comune ha organizzato una serata per festeggiare Halloween dedicata soprattutto ai più piccoli e ai giovani e ha riscosso un successo inaspettato in termini di partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

