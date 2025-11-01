Ecco il comitato residenti di Ramini | Chiesa svuotata delle sue funzioni Diciamo ’no’ a una nuova Vicofaro

Dopo la chiusura totale del centro di accoglienza di Vicofaro, al centro delle cronache e delle polemiche ben oltre i confini cittadini per anni, l’attenzione su questo tema si è spostato all’interno dell’altra parrocchia che vede come parroco don Massimo Biancalani, ovvero Ramini. Già da qualche settimana sono diversi gli episodi denunciati: da situazioni di pericolo e di schiamazzi, sia diurni che notturni, fino a momenti di tensione fra gli ospiti che, fra l’altro, giorno dopo giorno stanno aumentando sempre di più. Pertanto i cittadini della zona si sono riuniti e hanno dato vita al neo comitato "Residenti di Ramini" che ha come presidente Matteo Pomposi in modo da far sentire ancora più rapida e immediata la propria voce, alla luce anche del primo incontro che hanno organizzato a livello pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco il comitato residenti di Ramini: "Chiesa svuotata delle sue funzioni. Diciamo ’no’ a una nuova Vicofaro"

