Ecco come Spalletti può salvare sé stesso e la Juventus

Ilfoglio.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intirizzito per le due ore spese invano sotto la pioggia di Oslo, Luciano Spalletti aveva preso coscienza che la sua avventura con la Nazionale era finita. Lo sguardo vitreo che lo avrebbe accompag. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

ecco come spalletti pu242 salvare s233 stesso e la juventus

© Ilfoglio.it - Ecco come Spalletti può salvare sé stesso e la Juventus

Approfondisci con queste news

Disastro Italia, dopo la Moldova via Spalletti e subito Ranieri: l'unico che può salvare l’Italia - Sono implacabili e inchiodano l'etichetta fallimentare sulla gestione Spalletti della Nazionale. Da corrieredellosport.it

Spalletti: «Il calcio mi ha rovinato la vita, l'addio alla Nazionale? Non mi passa mai» - Sembra ieri quando Luciano Spalletti annunciava in conferenza stampa di essere stato sollevato dall'incarico di Ct della Nazionale dopo la prestazione disastrosa contro la Norvegia che potrebbe ... Segnala corriereadriatico.it

Spalletti ha salvato un solo giocatore dopo la disfatta: "Coppola è rimasto in partita" - Ancora una volta nel momento della verità questa Nazionale è venuta meno. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Pu242 Salvare S233