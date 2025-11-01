Eboli rubato materiale elettorale destinato ai seggi delle Regionali

Anteprima24.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Rubato il materiale elettorale destinato ai seggi del Comune di Eboli, in provincia di Salerno. Il furto è avvenuto all’interno dell’ex scuola Lauria di via Salita Ripa adibita a deposito comunale.     Ignoti hanno forzato l’ingresso della struttura e portato via cavi elettrici, lampadine, trasformatori, tendaggi, staffe, cabine e campane elettorali.     La scoperta è stata fatta dai dipendenti della società “Service” incaricati dall’Ufficio elettorale comunale di recuperare il materiale per l’allestimento dei seggi. All’interno dell’edificio, le porte risultavano forzate e i locali completamente a soqquadro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

eboli rubato materiale elettorale destinato ai seggi delle regionali

© Anteprima24.it - Eboli, rubato materiale elettorale destinato ai seggi delle Regionali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Eboli, furto all’ex scuola Lauria: sparito il materiale per i seggi elettorali - Secondo quanto emerso, sarebbero stati rubati cavi elettrici, lampadine, tendaggi e altri materiali tecnici destinati alle sezioni di voto. Riporta agro24.it

Eboli, maggioranza Conte di nuovo in crisi - Le opposizioni ora vogliono chiarezza: «Venga in consiglio e ci dica ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Eboli Rubato Materiale Elettorale