Eboli rubato materiale elettorale destinato ai seggi delle Regionali
Tempo di lettura: < 1 minuto Rubato il materiale elettorale destinato ai seggi del Comune di Eboli, in provincia di Salerno. Il furto è avvenuto all’interno dell’ex scuola Lauria di via Salita Ripa adibita a deposito comunale. Ignoti hanno forzato l’ingresso della struttura e portato via cavi elettrici, lampadine, trasformatori, tendaggi, staffe, cabine e campane elettorali. La scoperta è stata fatta dai dipendenti della società “Service” incaricati dall’Ufficio elettorale comunale di recuperare il materiale per l’allestimento dei seggi. All’interno dell’edificio, le porte risultavano forzate e i locali completamente a soqquadro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
