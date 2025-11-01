EA FC 26 SBC Rashford Ultimate Scream Quale Carta Scegliere
La SBC Marcus Rashford Ultimate Scream è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. La Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare una delle due carte speciali è disponibile nell’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! L’ attaccante inglese è stato il calciatore selezionato da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un primo boost significativo delle statistiche e dell’overall. In calce a questo articolo potete consultare le soluzioni più convenienti per completare sia la SBC di Marcus Rashford che ha ricevuto la carta speciale Ultimate Scream. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
