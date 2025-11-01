EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC Del 6 Novembre
Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 6 Novembre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella nostra Serie A che nella Premier League. Nel nostro campionato è in programma il il derby della mole tra Juventus e Torino, mentre nel campionato inglese è in programma la partita più importante che si disputerà tra Manchester City e Liverpool. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
