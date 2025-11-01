E78 chiusa per ore | traffico deviato e disagi

AREZZO Un ritorno all’antico, specie per quei pendolari che ogni giorno, per motivi di lavoro, si spostano da Sansepolcro ad Arezzo e viceversa. Il tratto di E78 fra la deviazione obbligatoria di Le Ville e lo svincolo di Palazzo del Pero è infatti stato chiuso dalle 9 fin quasi alle 12,30 di ieri, in entrambe le carreggiate, a causa della rimozione di vecchi cavi da parte del personale dell’Enel. Si è trattato del completamento di un intervento già avviato lunedì scorso, quando anche in quella circostanza l’interdizione alla circolazione era stata disposta a scopo precauzionale a seguito della caduta di alcuni cavi dell’alta tensione appartenenti al gestore della società elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

