e45 il punto sui lavori e le tempistiche

Puntuale e dettagliato focus, da parte dell’onorevole Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), sulla situazione dei lavori in E45 nella tratta Canili di Verghereto-Ravenna. "Procedono gli interventi per migliorare, dopo l’alluvione di maggio 2023, la viabilità della SS3 bis Tiberina (E45-E55), che si sviluppa lungo le province di Forlì-Cesena e Ravenna per circa 90 chilometri – esordisce –. Attualmente la tratta maggiormente interessata dai lavori di manutenzione è quella dal km.162,700, confine tosco-romagnolo, al km. 229,000 svincolo di Cesena nord, in particolare tra il km. 201,600 e il km. 203,500 in corrispondenza dello svincolo di Mercato Saraceno, intervento per 5,04 milioni di euro destinato a risolvere le problematiche insorte con l’alluvione di maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

