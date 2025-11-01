Matt e Ross Duffer, i creatori della serie Netflix “Stranger Things”, con parte del cast, hanno presentano al Lucca Comics & Games la quinta e ultima stagione, che debutterà in tre parti: il 27 novembre con il Volume 1 (episodi 1-4), il 26 dicembre con il Volume 2 (episodi 5-7) e il Finale l’1 gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana). “Con ‘Stranger Things’ parliamo agli outsider, noi lo siamo da sempre. – hanno detto Matt e Ross Duffer – La nostra speranza è che lo show non venga associato solo ad una romanticizzazione degli Anni 80, considerando che la maggior parte dei nostri fan è giovane e non conoscono quel periodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stato difficile chiudere e salutare Strangers Things. Ha funzionato perché abbiamo raccontato gli outsider e i valori universali”: il cast al Lucca Comics & Games