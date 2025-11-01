E se Alberto Sordi non fosse stato l’emblema del qualunquismo ma un vero anticonformista? Ne sono convinti gli autori di questo bel documentario
S IAMO IN UN FILM DI ALBERTO SORDI? Genere: documentario?? Regia: Steve Della Casa e Caterina Taricano. Con Alberto Sordi, Vincenzo Mollica, Nicola Piovani “Bugonia”: il trailer del film di Yorgos Lanthimos X Leggi anche › Alberto Sordi, nell’anno del centenario i 10 ruoli cult di una carriera indimenticabile E se Alberto Sordi non fosse stato l’emblema del qualunquismo, ma un vero anticonformista? Ne sono convinti gli autori che, nel mosaico di archivi (molto ben selezionati) e interviste, propone una lettura eccentrica del percorso artistico ed esistenziale dell’Albertone nazionale. Processi di beatificazione ne abbiamo conosciuti tanti, questa volta il tentativo è esporre la sostanziale carica anarcoide dell’attore di Detenuto in attesa di giudizio (Nanni Loy, 1971) e I magliari (Francesco Rosi, 1959). 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
Alberto Sordi, un capolavoro a sera proiettato nella sua casa per ricordare l'ottavo Re di Roma - Arriva il grande cinema d’autore direttamente a casa dell’autore, per ricordare un pezzo di Roma nel centro del cuore di Roma. Segnala roma.corriere.it