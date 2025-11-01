creati dall’illustratore Kasing Lung, diventati virali grazie a celebrità e video di «unboxing» su piattaforme come TikTok. Si tratta dell’ultimo "grido" della globalizzazione e non è made in Usa ma è hongkonghese. Nel 2015 l’azienda How2Work creò il primo pupazzo ispirato al personaggio di Labubu, ma il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E’ scoppiata la «Labubu-mania», un fenomeno di collezionismo globale di pupazzi