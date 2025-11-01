È morto Tchéky Karyo l’attore era malato di tumore È stato l’agente Bob mentore di Nikita di Luca Besson

È morto all’età di 72 anni in seguito ad un tumore, l’attore francese di origini turche Tchéky Karyo. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia – la moglie, l’attrice Valérie Keruzoré e i figli – con un comunicato diffuso dalla sua agente Élisabeth Tanner. Nato a Istanbul nel 1953 con il nome di Baruh Djaki Karyo, da padre ebreo sefardita e madre greco-ortodossa, si era trasferito da bambino a Parigi, dove aveva scoperto la passione per la recitazione. Dopo gli studi al Conservatorio, aveva iniziato la carriera teatrale, calcando anche il palcoscenico del Festival di Avignone, prima di approdare al cinema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

