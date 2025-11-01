È morto l' attore Tchéky Karyo 43 anni di carriera | Besson l' ha diretto in Nikita Annaud in L' Orso

All'età di 72 si è spento l'attore franco-turco Tchéky Karyo che ha avuto una lunga carriera internazionale. Oltre a Luc Besson e Jean-Jacques Annaud, Tchéky Karyo ha lavorato con Ridley Scott, Roland Emmerich, Jean-Pierre Jeunet, John Woo, Cristina Comencini e i fratelli Taviani.

© Comingsoon.it - È morto l'attore Tchéky Karyo, 43 anni di carriera: Besson l'ha diretto in Nikita, Annaud in L'Orso

