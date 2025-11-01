È morto l’agente Bob di Nikita | addio a Tchéky Karyo era malato da tempo

L’attore francese di origini turche Tchéky Karyo, celebre per il suo sguardo magnetico e la sua presenza intensa sullo schermo, è morto venerdì 31 ottobre all’età di 72 anni a causa di un tumore. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia, con la moglie Valérie Keruzoré, attrice sposata in seconde nozze dopo l’unione con la collega Isabelle Pasco, e i loro figli che hanno comunicato la notizia all’agenzia di stampa francese Afp. Nato a Istanbul nel 1953 con il nome di Baruh Djaki Karyo, da padre ebreo sefardita e madre greco-ortodossa, Karyo si era trasferito da bambino a Parigi, dove aveva scoperto la passione per la recitazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

