E’ morto Antonio Nardini fu nostromo di Gianni Agnelli

Forte dei Marmi, 1 novembre 2025 – Difficile pensare che Antonio Nardini, memoria dei fortemarmini storici, non ci sia più. Che dopo una vita da marinaio e da instancabile bagnino sia stato strappato via dalla malattia in appena un mese. Avrebbe compiuto 90 anni il 2 dicembre, coronando una vita tanto avventurosa quanto avvincente. Da ragazzino è subito stato ingaggiato a lavorare nello stabilimento Alcione che era di proprietà dello zio; a 28 anni lasciò quell’occupazione per un incarico da sogno: lavorare a bordo delle barche di Gianni Agnelli. E così per oltre 10 anni ha girato per mari sul “ GA30 ” (appunto le iniziali dell’avvocato, abbinate ai 30 nodi) e poi sull’“ Agneta ”, la barca a vela del signor Fiat che, appunto, voleva marinai veraci di Forte dei Marmi e assieme a Nardini c’era infatti come comandante Diego Aliboni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

