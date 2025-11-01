È morta Francesca Duranti l’autrice di La casa sul lago della luna Ha lasciato un segno nella storia del romanzo femminile italiano

Mondo della cultura in lutto. È morta a 90 anni la scrittrice Francesca Duranti, una delle voci più originali e raffinate della narrativa italiana del secondo Novecento. Nei suoi romanzi ha descritto l’intimità, la memoria e il disincanto di una generazione. Ha attraversato con discrezione e rigore più di quarant’anni di letteratura, lasciando un segno indelebile nella storia del romanzo femminile italiano. Nei suoi romanzi, spesso autobiografici, sempre eleganti e misurati, Francesca Duranti ha raccontato le fragilità e le ambizioni della borghesia italiana, muovendosi tra introspezione psicologica e realismo classico, con una scrittura colta e ironica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

