Si è spenta a Lucca, nella sua casa di campagna, Francesca Duranti, una delle voci più originali della narrativa italiana del secondo Novecento. Aveva 90 anni. La scrittrice è morta giovedì 30 ottobre 2025, lasciando un’eredità letteraria che ha attraversato oltre quarant’anni di scrittura. Nata a Genova il 2 gennaio 1935 con il nome di Maria Francesca Rossi, era figlia di un politico, il parlamentare socialdemocratico Paolo Rossi, che fu presidente della Corte costituzionale tra il 1975 e il 1978. Laureata in legge, Duranti aveva scelto di vivere tra due mondi apparentemente opposti: la quiete della campagna lucchese, nella sua Villa Rossi a Gattaiola, e l’energia frenetica di New York. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È morta Francesca Duranti, la scrittrice di La casa sul lago della luna