È morta a Francesca Duranti la scrittrice de La casa sul lago della luna | aveva 90 anni

È morta a Lucca a 90 anni la scrittrice Francesca Duranti, autrice de La casa sul lago della luna, fu finalista al Premio Strega e vinse il Campiello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Addio a Francesca Duranti, narratrice del sentimento: aveva 90 anni - (Adnkronos) – Morta a Lucca all’età di 90 anni la scrittrice Francesca Duranti, una delle voci più originali e raffinate della narrativa italiana del secondo Novecento, che nei suoi romanzi ha descrit ... Riporta msn.com

Mondo della cultura in lutto, è morta la scrittrice Francesca Duranti - La scrittrice Maria Francesca Rossi, nota come Francesca Duranti, è morta all’età di 90 anni. Si legge su msn.com

Letteratura: addio a Francesca Duranti, scrittrice genovese che raccontò il disincanto della borghesia - Era figlia di Paolo Rossi, già presidente della Consulta, e viveva da molti anni in una villa a Lucca. Come scrive telenord.it