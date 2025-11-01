È da un secolo che Sergio lotta per la libertà Flamigni | partigiano politico e scrittore

Con qualche giorno di ritardo, ma con quello spirito di unione e forza di sempre. L’ Anpi provinciale e l’ Istituto storico della Resistenza domani mattina alle 11 presso la sede di via Albicini festeggeranno i 100 anni compiuti da un illustre personaggio della sinistra italiana come è stato ed è tuttora Sergio Flamigni. Il diretto interessato, che vive a Oriolo Romano nei pressi di Roma dai primi anni ‘90, non sarà materialmente presente, ma lo sarà con lo spirito grazie anche alla presenza del figlio Vladimiro, per tutti Miro, secondo nato di Sergio e Liliana dopo il primogenito Piero e prima della sorella Mirella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

