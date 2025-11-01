È arrivato il momento! | Mariah Carey come ogni anno apre le danze di All I Want For Christmas Is You A Las Vegas da novembre lo show del Natale – VIDEO

Puntuale come ogni anno il 1 novembre, Mariah Carey riappare ai suoi fan in versione natalizia pronta a raggiungere altri record con il suo grande successo del 1994 “All I Want For Christmas Is You”. La cantante, infatti, con un video condiviso sui social ha lanciato il celebre urlo “ It’s Time!” che, di fatto, apre le danze delle festività natalizie, con qualche settimana di anticipo. L’artista è anche attesa al Dolby Live al Park MGM di Las Vegas per il suo famoso concerto, “Christmastime”, dedicato tutto all’atmosfera del Natale per dieci concerti: a novembre il 28 e 29 e poi a dicembre 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 e 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

