Dybala, ex attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio per celebrare i 128 anni di storia del club bianconero. Ecco il gesto social – FOTO. Un gesto che non è passato inosservato, un messaggio che arriva dritto dal cuore. Nel giorno in cui la Juventus festeggia i suoi 128 anni di storia, sono arrivati degli auguri speciali: quelli di Paulo Dybala. L’ex numero 10 bianconero, oggi stella della Roma, non ha dimenticato il suo passato e ha voluto dedicare un pensiero al club che lo ha consacrato. “Tanti auguri Juventus”: il messaggio della Joya. Nei commenti sui social, la “Joya” ha pubblicato un messaggio semplice, ma carico di significato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dybala non dimentica la Juve: il gesto social per i 128 anni di storia del club bianconero. Ecco cosa ha fatto la Joya – FOTO