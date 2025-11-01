Dybala, la “Joya” non dimentica: l’ex numero 10 celebra i 128 anni del club con una foto iconica, un gesto che scalda il cuore dei tifosi. Un gesto che vale più di mille parole, un messaggio che arriva dritto al cuore dei tifosi. Nel giorno in cui la Juventus festeggia i suoi 128 anni di storia (1° novembre 1897), in un momento di profonda crisi e di totale rifondazione tecnica con l’arrivo di Luciano Spalletti, un altro numero 10 leggendario ha voluto far sentire la sua voce. Dopo il video-manifesto di Alessandro Del Piero (e il “like” di Cristiano Ronaldo ), anche Paulo Dybala ha celebrato il compleanno bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dybala e il tributo ai bianconeri: «Buon compleanno Juventus». FOTO da brividi pubblicata dalla Joya: e quel 10…