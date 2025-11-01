Durante la campagna referendaria il governo capirà chi sono davvero i suoi oppositori

L'inizio della campagna referendaria offrirà l'occasione al centrodestra di fare i conti con una valutazione più generale che riguarda un tema delicato per il futuro del governo: quanto sono in salute, oggi, i nemici dell'esecutivo. La riflessione, ovviamente, non riguarda semplicemente il fronte politico che si andrà ad opporre alla riforma Nordio. Riguarderà anche un altro fronte che spesso si muove in modo sotterraneo e che però costituisce ormai da tempo un argine alle politiche del governo Meloni. In questa categoria di avversari del melonismo spicca naturalmente il ruolo dei magistrati che saranno più impegnati a fare campagna contro la riforma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

