Durante la campagna referendaria il governo capirà chi sono davvero i suoi oppositori
L'inizio della campagna referendaria offrirà l'occasione al centrodestra di fare i conti con una valutazione più generale che riguarda un tema delicato per il futuro del governo: quanto sono in salute, oggi, i nemici dell'esecutivo. La riflessione, ovviamente, non riguarda semplicemente il fronte politico che si andrà ad opporre alla riforma Nordio. Riguarderà anche un altro fronte che spesso si muove in modo sotterraneo e che però costituisce ormai da tempo un argine alle politiche del governo Meloni. In questa categoria di avversari del melonismo spicca naturalmente il ruolo dei magistrati che saranno più impegnati a fare campagna contro la riforma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
BITONTO - La Polizia di Stato intensifica la vigilanza durante la campagna olivicola - facebook.com Vai su Facebook
Asp di Palermo, ha preso il via la Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2025-2026 - Durante l'Influ Day organizzato in piazza Verdi dal Dipartimento di Prevenzione sono state 156 le vaccinazioni effettuate. - https://insanitas.it/asp-e-ospedali/2025/10/20/ - X Vai su X
Giustizia, la prospettiva di una lotta referendaria intossicata - La sensazione è che nella maggioranza qualcuno ritenga che l’impopolarità della magistratura e gli errori compiuti da alcuni giudici porteranno a un successo dei «sì» ... Come scrive corriere.it
Il piano del governo. Evitare che il voto sia sulla premier - Un appuntamento che Giorgia Meloni e l'intera coalizione non vogliono "subire", ma di cui vogliono ... Scrive msn.com
Parte la campagna per il referendum. Gratteri guida il No, Marina icona del Sì - Con l'ultimo voto in Parlamento si apre lo scontro per la consultazione del 2026 ... Segnala msn.com