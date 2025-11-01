Duplice incidente nella notte | due feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Duplice incidente stradale a pochi chilometri di distanza questa notte nei territori di Sant’Agata de Goti e Dugenta. Il bilancio è di due feriti fortunatamente in condizioni non preoccupanti. In entrambi i casi si tratta dei conducenti delle auto coinvolte. A Sant’Agata lungo la ex Statale 265, per cause in corso d’accertamento, il conducente di una Jeep Renegade ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Telese Terme che hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito stradale. Uscito autonomamente dalla Jeep, il conducente, ferito, è stato trasportato dal personale del 118 in ospedale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

