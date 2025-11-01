Duello tra Villa e Vismara Ostra fa l’esame al Lunano

In Promozione oggi e domani si gioca per la nona giornata del girone d’andata (14,30). Sei sono gli anticipi odierni, tutti di estremo interesse per la classifica. Moie Vallesina-Gabicce Gradara. Dopo tre risultati utili di fila, cinque calcolando anche il doppio confronto degli ottavi contro il Lunano in Coppa Marche (vittoria e pareggio) il Gabicce Gradara vuole allungare la serie positiva nella sfida di oggi sul campo del Moie Vallesina. La squadra allenata da Matteo Rossi ha in classifica un punto in meno del Gabicce Gradara, dopo la cinquina rifilata al San Costanzo nell’ultimo turno vanta il miglior attacco del girone (15 gol), ma ha anche la peggiore difesa (13 gol subiti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

