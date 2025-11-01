Duello tra Villa e Vismara Ostra fa l’esame al Lunano
Moie Vallesina-Gabicce Gradara. Dopo tre risultati utili di fila, cinque calcolando anche il doppio confronto degli ottavi contro il Lunano in Coppa Marche (vittoria e pareggio) il Gabicce Gradara vuole allungare la serie positiva nella sfida di oggi sul campo del Moie Vallesina. La squadra allenata da Matteo Rossi ha in classifica un punto in meno del Gabicce Gradara, dopo la cinquina rifilata al San Costanzo nell'ultimo turno vanta il miglior attacco del girone (15 gol), ma ha anche la peggiore difesa (13 gol subiti).
Duello tra Villa e Vismara. Ostra fa l’esame al Lunano - Oggi gli anticipi, il tecnico del Gabicce Lilli: "A Moie due squadre allo specchio". Scrive ilrestodelcarlino.it
Vismara, il mister: "Siamo all’inizio". Villa: "Così ci siamo sbloccati" - Solo un successo esterno nella seconda giornata del campionato di Promozione, quello del Vismara a Gabicce Mare. Si legge su ilrestodelcarlino.it