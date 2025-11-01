Due medaglie da difendere | sfida europea per Ale Ragni
Il settore Parapentathlon della Federazione Italiana Pentathlon Moderno continua a compiere importanti passi avanti. Dopo il trionfo di Irbin Vicco ai Mondiali di Para Tetrathlon nell’agosto scorso, ora il focus è sui Mondiali di Para Triathle-Biathle e Para Laser Run, in programma dal 9 al 13 dicembre a Mossel Bay, in Sudafrica. Tappa intermedia, saranno i Campionati Europei, al via il 4 novembre ad Antalya, in Turchia. In vista dei Mondiali, la Fipm ha organizzato proprio a Pesaro un test di Para Laser Run, riservato agli atleti non vedenti, per selezionare i convocati. Il 23 ottobre scorso vi hanno preso parte: Annamaria Mencoboni (ASD Futura P. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
A cento giorni dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'Italia punta a migliorare il bottino di 17 medaglie raccolto a Pechino 2022. Intanto è stata inaugurata Casa Italia a Milano che sarà ospitata dalla Triennale e sarà aperta anche al pubblico. Di Umberto Za - facebook.com Vai su Facebook
Due medaglie da difendere: sfida europea per "Ale" Ragni - Intanto, Alessandro Ragni sarà agli Europei di Parapentathlon in Turchia: il 16enne pesarese ha già partecipato l’anno scorso agli Europei di Madeira aggiudicandosi due medaglie d’oro in due diverse ... Riporta ilrestodelcarlino.it