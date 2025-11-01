Due in manette

Lanazione.it | 1 nov 2025

FOLIGNO I carabinieri hanno arrestato nella flagranza di reato un 21enne incensurato ed un 25enne pregiudicati, entrambi di origini albanesi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due sono stati trovati in possesso di cocaina e crack. A seguito di movimenti sospetti del 21enne albanese, che circolava con la bici in città, i carabinieri lo hanno fermato e controllato. E’ stato trovato in possesso di cinque involucri di droga del tipo cocaina e crack, per un totale di circa 4 grammi e mezzo. I militari hanno così proceduto ad estendere la perquisizione al domicilio dell’interessato, dove hanno sorpreso il complice 25enne nel tentativo di raggiungere, verosimilmente per occultarla, una sacca, contenente 908 involucri di droga e una pentola piena di altra sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 1,17 kg tra cocaina e crack. 🔗 Leggi su Lanazione.it

due in manette

Due in manette

