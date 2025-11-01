Due arresti e multe ai locali con promozioni alcoliche | l' esito dei controlli al Portello

Nell’ambito dell’attività di vigilanza e prevenzione svolta dalle pattuglie della polizia di Stato nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida, nella serata di mercoledì 29 ottobre sono stati effettuati mirati servizi di controllo del territorio nel quartiere universitario del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Controlli serrati dei carabinieri nel centro storico: arresti per droga e furti, maxi multe per bici elettriche truccate. In manette due minorenni La notizia nel primo commento ? - facebook.com Vai su Facebook

Darsena e Prè, controlli a tappeto delle forze dell'ordine: denunce, arresti e multe ift.tt/Y41dEj5 - X Vai su X

Movida al Portello: due arresti e due bar multati in una notte di controlli - Due uomini arrestati, due bar multati e 42 persone identificate: è questo il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia di ... Come scrive msn.com