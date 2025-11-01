Due anni senza Alvin il padre non si arrende | So che è vivo lo cercherò sempre
"Vivo nella disperazione, il tempo passa ma il dolore resta". Sono le parole di un padre che da due anni non smette di cercare suo figlio, Alvin Kevin Presti, 42 anni, residente nel Milanese, scomparso dalla comunità riabilitativa dell'ospedale Umberto I di Bellano il 28 ottobre del 2023. Ignazio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Due anni fa come oggi, 28 ottobre, Alvin Kevin Presti fece perdere le sue tracce. Il ragazzo aveva 4o anni quando non è più rientrato a casa. Il padre Ignazio, intervenuto a Fanpage.it, ha confermato che le indagini non hanno prodotto grandi risultati: "Le forze - facebook.com Vai su Facebook
#AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #AlvinStardust 23 ottobre 2014 – Muore Alvin Stardust, icona del glam rock britannico Alvin Stardust, nato Bernard Jewry, si spegne a 72 anni a Ifold, West Sussex, dopo una breve malattia. Figura centrale della s - X Vai su X
Due anni senza Alvin, il padre non si arrende: "So che è vivo, lo cercherò sempre" - Il 42enne è scomparso dalla comunità riabilitativa dell'Umberto I di Bellano nell'ottobre 2023. Scrive leccotoday.it
Il padre di Alvin Kevin, scomparso due anni fa: “Le forze dell’ordine non sanno più dove cercarlo” - Alvin Kevin Presti è scomparso due anni fa dopo essere uscito per una passeggiata. fanpage.it scrive