Duce Duce | la politica di Parma si schiera compatta contro i cori fascisti
La condanna è ferma. Decisa. Unanime. La politica parmigiana fa fronte comune e si schiera contro i cori fascisti e gli inni al Duce immortalati dentro un video che ha fatto il giro del web nella giornata di ieri, 31 ottobre. Tantissimi i commenti e le reazioni, che hanno avuto un effetto virale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il video inizia a circolare la notte del 28 ottobre, la stessa data della marcia su Roma. Dentro la sede di Fratelli d’Italia a Parma, in Borgo del Parmigianino, un gruppo di ragazzi canta «Me ne frego», poi «camicia nera trionferà» e infine «Duce, Duce». Sullo sfo - X Vai su X
I giovani di Fratelli d’Italia a Parma commissariati per cori fascisti nell’anniversario della marcia su Roma. Pubblicato un video che riprende i ragazzi cantare “camicia nera trionferà. Duce, duce”. Donzelli: “Da noi chi sbaglia paga.” - facebook.com Vai su Facebook
Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos - Politica: La Procura di Parma, sulla base di quanto emerso, avrebbe infatti aperto un fascicolo sul caso, anche se non sarebbe stato ancora formalizzato il reato ... Scrive lapressa.it
Parma, cori fascisti in sede Giovani di FdI: scoppia polemica. Donzelli: “Sezione era già commissariata” - Il canto “Me ne frego”, seguito dal coro “Duce, Duce, Duce”, esplode dalle stanze di una sede politica nel centro di Parma e finisce in rete: il video diventa ... Segnala pupia.tv
Nella sede di Fratelli d’Italia a Parma si cantano cori fascisti e inni al Duce: la Procura indaga - Questi i corsi sentiti nella sede di Parma di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e immortalati ... Da msn.com