Duce Duce | la politica di Parma si schiera compatta contro i cori fascisti

Parmatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La condanna è ferma. Decisa. Unanime. La politica parmigiana fa fronte comune e si schiera contro i cori fascisti e gli inni al Duce immortalati dentro un video che ha fatto il giro del web nella giornata di ieri, 31 ottobre. Tantissimi i commenti e le reazioni, che hanno avuto un effetto virale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

duce duce politica parmaParma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos - Politica: La Procura di Parma, sulla base di quanto emerso, avrebbe infatti aperto un fascicolo sul caso, anche se non sarebbe stato ancora formalizzato il reato ... Scrive lapressa.it

duce duce politica parmaParma, cori fascisti in sede Giovani di FdI: scoppia polemica. Donzelli: “Sezione era già commissariata” - Il canto “Me ne frego”, seguito dal coro “Duce, Duce, Duce”, esplode dalle stanze di una sede politica nel centro di Parma e finisce in rete: il video diventa ... Segnala pupia.tv

Nella sede di Fratelli d’Italia a Parma si cantano cori fascisti e inni al Duce: la Procura indaga - Questi i corsi sentiti nella sede di Parma di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e immortalati ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Duce Duce Politica Parma