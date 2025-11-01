Droni con termocamere per le ricerche sul Monte Baldo del 76enne scomparso

Sono ripartite nella mattinata di sabato 1° novembre, nella zona del Monte Baldo, le ricerche dell'uomo di 76 anni, di cui si sono perse le tracce domenica 19 ottobre. L'uomo, esperto conoscitore della montagna, non avrebbe fatto ritorno da una camminata della quale non aveva indicato la meta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

