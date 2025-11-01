Drone della malavita sorvola il carcere intercettato dalla penitenziaria | c' erano droga e telefonini

Foggiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette telefoni cellulari - di cui due smartphone - 200 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti e anche alcune dosi di cocaina: è quanto gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di via delle Casermette a Foggia, sotto la guida del comandante Claudio Ronci, hanno sequestrato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

