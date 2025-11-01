Droga armi e 17mila euro in contati all' interno di un magazzino in manette un 53enne

All'esterno sembrava un normale magazzino, ma dentro c'erano droga, un fucile e soldi in contanti. Questa la scoperta dei carabinieri intervenuti ieri a Bordonaro in una perquisizione nei confronti di un 53enne messinese, proprietario della struttura. In particolare, nella mattinata di ieri, i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

