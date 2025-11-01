Droga alcol e violazioni delle misure di prevenzione | tre persone denunciate a Biancavilla

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno svolto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, alla sicurezza stradale e al rispetto delle misure di prevenzione personali, denunciando tre persone e segnalando un giovane. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

