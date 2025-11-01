Drew McIntyre | Voglio prima distruggere Cena al microfono poi sconfiggerlo sul ring

Drew McIntyre non vuole solo affrontare John Cena sul ring, desidera prima sfidarlo e distruggerlo verbalmente al microfono. Mentre Cena è impegnato nel suo tour d'addio ricco di azione, con il match finale previsto per la fine dell'anno, un altro nome di spicco si è fatto avanti per un incontro conclusivo contro di lui. Parlando a The Sport Bible, McIntyre ha espresso la sua ammirazione per l'abilità oratoria di Cena, rivelando che adorerebbe affrontarlo in una battaglia verbale prima di rispedirlo a Hollywood. "So che molte persone online e nello spogliatoio dicono: 'Mi piacerebbe vederli non solo lottare, ma anche sfidarsi al microfono', perché sono pochissimi quelli che riescono a tenere testa a Cena.

