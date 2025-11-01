Drammatico incidente nella notte Davide Gerardi si capovolge con l' auto e muore
Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Esperia, nel Sud della Provincia di Frosinone. Nella notte, verso l'una e trenta, un sinistro autonomo avvenuto in località La Badia di Esperia è costato la vita a un residente locale.La vittima è Davide Gerardi un uomo di 47 anni, che.
Davide Gerardi esce fuori strada con l'auto e muore sul colpo: aveva 47 anni. L a tragedia a Badia di Esperia - Tragedia nella notte scorsa, Primo novembre 2025, sulla strada provinciale che conduce a Badia di Esperia.