Drammatico incidente nella notte Davide Gerardi si capovolge con l' auto e muore

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Esperia, nel Sud della Provincia di Frosinone. Nella notte, verso l'una e trenta, un sinistro autonomo avvenuto in località La Badia di Esperia è costato la vita a un residente locale.La vittima è Davide Gerardi un uomo di 47 anni, che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

