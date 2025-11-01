Dramma della solitudine a Noto | morto da un mese scoperto solo dal forte odore
Era morto da un mese ma nessuno se n'era accorto. Un vero dramma della solitudine avvenuto in contrada Romanello, nel territorio di Noto, nel Siracusano: a scoprire il cadavere dell’uomo di 46 anni nelle ore scorse sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo, avvertiti da una segnalazione, presumibilmente di un passante che sarebbe stato attirato dal forte odore di putrefazione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un vero e proprio dramma della solitudine: i messaggi tra la ragazza e #chatgpt - facebook.com Vai su Facebook
Anziana morta in casa da anni, lo scheletro trovato durante il pignoramento: dramma della solitudine https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/anziana_morta_casa_anni_scheletro_pignoramento_solitudine_san_giuliano_milanese-424927965/?r - X Vai su X
Dramma della solitudine a Noto: morto da un mese, scoperto solo dal forte odore - Un vero dramma della solitudine avvenuto in contrada Romanello, nel territorio di Noto, nel Siracusano: a scoprire il cadavere dell’uomo di 46 anni ne ... msn.com scrive
Dramma della solitudine, trovato cadavere di un uomo morto il mese scorso - Un vero dramma della solitudine avvenuto in contrada Romanello, nel territorio di Noto, nel Siracusano : a scoprire il cadav ... Da mondopalermo.it
Dramma della solitudine a Nole, anziano di 93 anni precipita dalla finestra della casa di riposo - Un tonfo nel silenzio della notte, la corsa disperata dei soccorsi e un epilogo che ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Nole. Come scrive giornalelavoce.it