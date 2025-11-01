Era morto da un mese ma nessuno se n'era accorto. Un vero dramma della solitudine avvenuto in contrada Romanello, nel territorio di Noto, nel Siracusano: a scoprire il cadavere dell’uomo di 46 anni nelle ore scorse sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo, avvertiti da una segnalazione, presumibilmente di un passante che sarebbe stato attirato dal forte odore di putrefazione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dramma della solitudine a Noto: morto da un mese, scoperto solo dal forte odore