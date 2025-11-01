Dramma della solitudine a Noto | morto da un mese scoperto solo dal forte odore

Era morto da un mese ma nessuno se n'era accorto. Un vero dramma della solitudine avvenuto in contrada Romanello, nel territorio di Noto, nel Siracusano: a scoprire il cadavere dell’uomo di 46 anni nelle ore scorse sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo, avvertiti da una segnalazione, presumibilmente di un passante che sarebbe stato attirato dal forte odore di putrefazione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

