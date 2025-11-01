drake non molla e fa ricorso in appello per la causa contro universal music group

Di Drake si possono dire tante cose, ma non si può di certo negare la sua tenacia. Ieri, il rapper canadese ha depositato un appello alla decisione della giudice Jeannette A. Vargas di respingere la causa da lui intentata contro Universal Music Group in merito al testo del brano di Kendrick Lamar Not Like Us. «Attendiamo con impazienza che nelle prossime settimane la Corte d’appello esamini il ricorso», ha dichiarato il suo avvocato. Nemici da anni, i due cantanti vanno avanti da tempo a suon di dissing e dichiarazioni al veleno. Nella canzone di Lamar, che gli è valsa diversi premi, Drake veniva etichettato come «certified pedophile». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

